Rio Ave Social anuncia parceria com a associação Abraço

O Rio Ave anunciou, esta segunda-feira, que, através da sua vertente social e solidária - Rio Ave Social -, irá realizar uma parceria com a associação Abraço, instituição de apoio a pessoas afetadas pelo VIH/SIDA.





Numa nota emitida às redações, o emblema vila-condense informou que esta "parceria solidária será perceptível através da colocação do logo da ABRAÇO no fundo das costas das camisolas oficiais". Uma iniciativa inédita até então, visto que o clube nunca antes havia tido um patrocínio de âmbito semelhante nos uniformes de jogo.O anúncio oficial da parceria será feito esta sexta-feira, pelas 12 horas, numa conferência de imprensa a realizar no Estádio do Rio Ave.