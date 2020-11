Rio Ave vai encarar Monção como o... Milan

O Rio Ave inicia amanhã a sua participação na Taça de Portugal. Apesar de o adversário dos vila-condenses ser o Monção, atual último classificado da 1ª Divisão distrital de Viana do Castelo, Mário Silva não quer facilitismos na forma de encarar o jogo.

“Queremos vencer e temos todas as condições para o fazer. Somos superiores, mas temos de o provar dentro de campo. Temos de encarar este jogo da mesma forma como encarámos o jogo com o Milan. É importante termos este espírito e só assim conseguiremos ter o sucesso que desejamos. Não queremos que exista nenhuma surpresa”, começou por explicar o técnico de 43 anos.

Não se mostrando demasiado preocupado com o mau estado do relvado do Estádio Manuel Lima, casa do Monção, Mário Silva foi perentório em relação aos objetivos do Rio Ave para a prova rainha. “Sabemos que a Taça de Portugal é um caminho difícil, mas vencer é um objetivo que temos de ter, é algo que o clube quer. Sabemos que é difícil, mas tudo começa no próximo jogo. Temos de ser sérios, humildes e trabalhadores. Vamos jogar com o sonho e a ambição de vencer a competição”, assinalou.

O treinador dos rioavistas concluiu assumindo a possibilidade de fazer algumas alterações na equipa habitualmente titular, mas assegurando que, quem jogar estará preparado para dar uma resposta à altura das exigências.

Cinco baixas em perspetiva

Para o jogo com o Monção, Mário Silva sabe que não vai poder contar com os lesionados Junio Rocha, Nando Pijnaker, Ronan e André Pereira. Por seu lado, Fábio Coentrão tem estado a contas com problemas musculares e, embora tenha participado em grande parte da sessão de trabalho de ontem, também deve ser baixa para a estreia do Rio Ave na Taça de Portugal.