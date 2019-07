Rio Ave vence Boavista por 3-0

O Rio Ave venceu este sábado por 3-0 o Boavista, em jogo de preparação para a temporada 2019/20, realizado à porta fechada.Segundo informação prestada pelo emblema vila-condense, os golos do encontro, disputado no estádio dos Arcos, foram apontados por Diego Lopes, aos 12 minutos, Gabrielzinho, aos 48, e Joca, aos 83.O técnico Carlos Carvalhal, que ainda não tem à disposição o guarda redes Pawel Kieszek, o mais recente reforço da equipa, utilizou o seguinte 'onze': Paulo Vítor, Júnior Rocha, Borevkovic, Nélson Monte, Pedro Amaral, Filipe Augusto, Vitó, Diego Lopes, Nuno Santos, Gabrielzinho e Bruno Moreira.Lito Vidigal, treinador dos 'axadrezados', apostou na seguinte equipa titular para este apronto: Bracali, Walter Clar, Edu Machado, Ricardo Costa, Neris, Obiora, Rafael Costa, Fábio Espinho, Perdigão, Sauer e Yusupha.O Rio Ave, que começa segunda-feira um período de estágio, em Vila do Conde, volta a testar a equipa na quarta-feira, nos Arcos, frente ao Vitória de Guimarães, enquanto que o Boavista tem novo ensaio na quinta-feira, no Bessa, frente ao Gil Vicente.