Rio Ave vence Merelinense em jogo de preparação

Depois do triunfo frente ao Vilaverdense a meio da semana, o Rio Ave bateu, na manhã deste sábado, o Merelinense por 3-0, em mais um jogo-treino. Os golos do conjunto vila-condense foram apontados por Ronan, Júnior Brandão e Rafael Camacho.





O embate contra a equipa que disputa a Série A do Campeonato de Portugal permitiu a Miguel Cardoso limar algumas arestas para o que falta jogar no campeonato. O próximo encontro dos rioavistas para a Liga NOS acontece no próximo sábado, com a receção ao Gil Vicente.O Rio Ave cumpre um dia de folga este domingo, regressando aos trabalhos na segunda-feira.