Rio Ave vence primeiro ensaio da época frente a equipa amadora

O Rio Ave, da Liga NOS, venceu este sábado o primeiro jogo de preparação da época 2019/20, batendo uma seleção de jogadores amadores de Vila do Conde, por 3-1A equipa orientada por Carlos Carvalhal só chegou aos golos na segunda parte, depois de um nulo que se registou ao intervalo, com Gabrielzinho (47), Strakjl (62) e Ronan (74) a apontarem os tentos da formação da 1ª Liga.A seleção de Vila do Conde ainda conseguiu empatar a partida (1-1), quando Sérgio Costa, aos 54, apontou o golo de honra.Neste primeiro ensaio da pré-temporada, Carlos Carvalhal apostou no seguinte 'onze' inicial: Paulo Vítor, Júnio Rocha, Messias, Nélson Monte, Matheus Reis, Jambor, Tarantini, Joca, Nuno Santos, Bruno Moreira e Murilo.Na segunda parte do ensaio, o técnico fez entrar: Carlos Alves, João Pedro, Biachi, Baggio, Pedro Amaral, Jambor, Vitó, Strakjl, Said, Ronan, Gabrielzinho e Tiago André.O próximo jogo de preparação do Rio Ave está agendado para 10 de julho, frente ao Penafiel, da 2ª Liga, também no estádio do Rio Ave, mas numa partida à porta fechada.