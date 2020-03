Rio Ave visita Escola Báscia de Vairão

Tal como vem acontecendo ao longo da temporada, o Rio Ave aproveitou a tarde desta terça-feira para visitar uma escola primária do concelho de Vila do Conde. Nesse sentido, Lucas Piazon e Carlos Mané, acompanhados pela mascote do clube, o Tubas, fizeram as delícias das crianças da Escola Básica de Vairão.





Para além de terem tirado fotografias e distribuído autógrafos, os dois jogadores responderam a algumas perguntas das crianças mais curiosas e jogaram futebol durante alguns minutos com as mesmas. À escola, o Rio Ave ofereceu uma bola do clube.Lucas Piazon, que tem vindo a conquistar o seu espaço no plantel do Rio Ave, salientou a importância da atividade. "É saudável estar aqui com as crianças. Pelo que estou a ver, elas são muito novinhas, e, apesar de nunca ter tido essa interação com crianças desta idade, é uma experiência muito boa", afirmou o médio-ofensivo. A mesma ideia foi defendida por Carlos Mané: "É bom poder dar força às crianças para que consigam atingir os seus sonhos".