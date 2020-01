Rio Ave visita Escola Básica de Mosteiró

O Rio Ave aproveitou a tarde desta quinta-feira para visitar a Escola Básica de Mosteiró, em Vila do Conde. As crianças foram surpreendidas por Tarantini e Vitó, jogadores da equipa principal dos vila-condenses, que se fizeram acompanhar pela mascote do clube, o Tubas.





Depois de terem respondido a perguntas da comunicação social, os dois jogadores responderam a perguntas das crianças e distribuíram autógrafos e bilhetes para o próximo jogo, frente ao Boavista.O capitão Tarantini salientou a importância da iniciativa. "O clube tem vindo a realizar iniciativas como estas há algum tempo. O Rio Ave tem de fazer este trabalho de aproximação à comunidade e as escolas são uma excelente oportunidade. Queremos mais afluência nos estádios, queremos mais pessoas a apoiar-nos, mas sabemos que os bons resultados também ajudam. É bom podermos estar com as crianças, sabemos que somos vistos como ídolos por elas", afirmou o médio. A mesma ideia foi defendida por Vitó: "É bom para nos aproximarmos da comunidade e para a trazermos para o estádio e para perto de nós. Quanto mais apoio tivermos, mais ambiente teremos no estádio e melhores serão os jogos. É sempre bom estarmos perto das crianças".