Ristovski dá os parabéns a Francisco Geraldes mas deixa-lhe aviso para o jogo com o Sporting

No post do Instagram em que Francisco Geraldes apresentou o seu livro de poesia o médio do Rio Ave recebeu inúmeras mensagens de parabéns, incluindo de Stefan Ristovski.





O ex-defesa do Sporting, agora no Dínamo Zagreb, deu os parabéns a Geraldes e deixou um aviso, em tom de brincadeira, visando o jogo de quarta-feira do Rio Ave com os leões. "Parabéns professor. Mas quarta-Feira não tens autorização para passar do meio-campo!", escreveu o defesa macedónio.Geraldes não tardou a responder: "Ristovski, tu só podes falar quando me ganhares numa corrida. Se bem te lembras, perdias sempre."