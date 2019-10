Ronan em dose tripla

De forma a dar continuidade à preparação para o encontro da Taça de Portugal frente ao Condeixa, o Rio Ave realizou, ontem de manhã, um jogo-treino com o Vizela, tendo vencido por 3-0.

Numa partida em que o técnico Carlos Carvalhal aproveitou para dar minutos a alguns jogadores que têm atuado na equipa sub-23, Ronan acabou por ser a grande figura do encontro, ao apontar os três golos dos vila-condenses. Em destaque esteve também o reforço Lucas Piazón, que fez duas assistências (Tarantini foi o autor do outro passe para golo).

Taremi esperado hoje

O Rio Ave tem hoje nova sessão de treino no relvado sintético, tipo de piso que vai encontrar no sábado. Depois de ter estado com a seleção do Irão, Mehdi Taremi é esperado hoje em Vila do Conde. Costinha, que esteve na seleção sub-20, já treinou ontem.