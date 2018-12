Ronan gerido com pinças

Ronan está cada vez mais próximo da recuperação quatro meses depois de ter sido operado a uma rotura miotendinosa do músculo reto femural, mas ainda não foi reintegrado em pleno com os restantes colegas de equipa.A situação física do avançado brasileiro tem sido gerida pelo departamento médico da forma mais cuidada possível com o intuito de que o regresso à competição de Ronan seja o mais seguro.A tendência será fazer evoluir aos poucos o ponta-de-lança nos trabalhos sobre o relvado, perspetivando-se que constitua opção para José Gomes nos próximos jogos. Situações mais complicadas são as já conhecidas de Nuno Santos e Joca, que só devem voltar em março.Entretanto, José Gomes antecipa o duelo de amanhã com o Belenenses, a partir das 12h, depois de sessão de treino.