Ronan regressou aos relvados em jogo da Liga Revelação

Ronan estreou-se com a camisola do Rio Ave esta temporada no jogo da Liga Revelação diante do Sp. Braga, realizado na manhã deste sábado.O extremo, que foi submetido a uma sutura miotendinosa no músculo reto femural , em agosto, entrou aos 73' do encontro e regressou aos relvados cerca de 4 meses depois da cirurgia, cumprindo com o tempo de paragem que havia sido estimado aquando da intervenção.Contratado à Sanjoanense na época 2015/16, Ronan tem tardado em impor-se de caravela ao peito e, face à séria concorrência que enfrenta no plantel principal, a luta não se afigura fácil, mas para já fica a certeza de que o pior está para trás.