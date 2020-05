Rotina de treino sem alterações

O plantel do Rio Ave iniciou esta segunda-feira a segunda semana da retoma dos treinos, após a folga e que serviu para o clube comemorar o seu 81º aniversário, com muitas mensagens de várias personagens que marcaram, de alguma forma, a história dos vila-condenses e um site profundamente remodelado.





A equipa técnica não promoveu qualquer alteração na nova rotina instalada no trabalho diários dos jogadores, continuando com o treino de forma individualizada, uma vez que as instruções do protocolo de retoma das entidades competentes só incluem a introdução dos treinos coletivos a partir do próximo dia 18.