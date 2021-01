Rotura de ligamentos afasta André Pereira do resto da época

Terminou a temporada para André Pereira. O avançado do Rio Ave contraiu uma lesão no recente jogo com o Sporting e, sabe-se agora através de nota oficial do clube, trata-se de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.





O jogador será submetido à intervenção cirúrgica em breve e depois enfrentará uma longa paragem para a total recuperação da lesão. André Pereira entrou no jogo de Alvalade apenas no tempo de descontos e pouco depois teve o azar de sofrer esta grave lesão.