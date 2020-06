Rúben Gonçalves agradou na ansiada estreia pelo Rio Ave

Rúben Gonçalves foi a grande novidade no onze do Rio Ave frente ao V. Setúbal. O jovem médio, de 21 anos, vinha treinando com a equipa principal faz já algum tempo, mas anteontem fez a ansiada estreia pelo emblema vila-condense, ao cabo de seis anos nos escalões de formação, aproveitando a sobrecarga física que arredou Felipe Augusto das opções.

Depois de passar praticamente toda a temporada a jogar pelos sub-23 e de até ter estado no banco no jogo com o FC Porto, no Dragão, Rúben Gonçalves deu o passo em frente e recebeu elogios de Carlos Carvalhal.





Júnio Rocha disse, nas redes sociais, estar "feliz por fazer parte" da história do Rio Ave. Já Taremi teceu elogios a Carvalhal e revelou, à EFE, que Iniesta era o seu ídolo.