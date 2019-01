Rúben Semedo: «A experiência não vem com a idade mas com o que vivemos»

Rúben Semedo voltou... e de que maneira



Rúben Semedo já falou como jogador do Rio Ave. O defesa português, que chega a Vila do Conde emprestado pelo Villarreal, promete ajudar o clube a conquistar uma vaga na Europa. Semedo, que jogou os últimos meses no Huesca, depois de ter passado cinco meses detido preventivamente em Espanha, congratula-se com este regresso a Portugal."A minha expectativa é ajudar a equipa a chegar onde ela deve estar, que é nos lugares europeus. E eu sou mais um para ajudar, venho com toda a vontade do mundo. É bom estar de volta ao meu país, onde tenho a minha família e os meus amigos; é um campeonato que gosto muito, conheço as equipas e sei como jogam. E estou super-feliz pela oportunidade que o Rio Ave me está a dar, de poder participar outra vez no campeonato português", referiu o jogador, em declarações aos canais do clube."O Rio Ave sempre deu oportunidades a muitos jogadores, acho é um clube que não está na posição que merece e estou aqui para ajudar a colocá-lo no sítio onde deve estar. Houve jogadores que não chegaram cá no seu melhor nível e que depois de cá estarem saíram em boa forma; a experiência não vem com a idade, mas com o que vivemos, com o que passamos. Nesse sentido posso dar um contributo, com a experiência que tenho posso ajudar os meus companheiros", acrescentou."Espero ser um bom companheiro, esse é o ponto número 1. Quero ajudar em tudo o que estiver ao meu alcance e enquanto jogador acho que posso trazer mais robustez, rapidez e potência no jogo aéreo. Essas são as minhas principais qualidades. Acho que aqui vou ser feliz, vejo isto como oportunidade e não penso muito no tempo que falta", concluiu.