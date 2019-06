Rúben Semedo admite jogar no Benfica ou no FC Porto

Rúben Semedo tem contrato até 2022 com o Villarreal, mas prefere continuar a carreira na Liga portuguesa, depois de ter jogado metade da época no Rio Ave. "A minha preferência era ficar em Portugal, mas o jogador de futebol tem de se adaptar ao que for preciso e estou preparado para qualquer eventualidade", disse o central, à margem de um torneio de futebol infantil que apadrinhou na Amadora, comentando ainda a possibilidade de representar o FC Porto ou o Benfica, rivais do Sporting, onde fez a sua formação.

"Qualquer jogador fica agradado com o interesse do Benfica e do FC Porto, são dois grandes clubes portugueses e europeus. Penso que é o reconhecimento do meu trabalho", vincou, e desvalorizou a cláusula antirrival imposta pelos leões durante as negociações com o Villarreal. "Neste momento estou tranquilo, é uma decisão que cabe ao Sporting e ao seu presidente, o que ele tiver de discutir e falar é com os meus empresários. Tenho outras propostas, se não for aqui é noutro lado. É uma questão de tentar falar com ele e resolver esse problema."