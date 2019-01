Rúben Semedo confirmado no Rio Ave

Está confirmada a notícia adiantada por. Rúben Semedo é reforço do Rio Ave, chegando ao conjunto vilacondense cedido pelo Villarreal até ao final da presente temporada. O anúncio foi feito ao início da noite pela equipa nortenha, num comunicado no qual enaltece a carreira do defesa central formado no Sporting.Refira-se que Rúben Semedo atuou na primeira metade da temporada no Huesca, clube que esta terça-feira deu conta do acordo para a rescisão do acordo entre as duas partes , abrindo dessa forma caminho à chegada do defesa ao nosso país.