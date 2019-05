Rúben Semedo: «Há três meses ninguém acreditava na equipa»

A recente série de bons resultados do Rio Ave vai ser testada, no próximo domingo, na receção ao Benfica, mas Rúben Semedo dá mostras de confiança no seio do grupo."A equipa está mais confiante do que nunca. Vamos defrontar um dos adversários mais difíceis, mas queremos seguir a nossa saga vitoriosa. Há três meses ninguém acreditava na equipa. Temos hipóteses de chegar à Europa, mas vamos pensar jogo a jogo", afirmou, esta tarde, aos meios de comunicação do clube rioavista.Reforçando o crescimento coletivo, Semedo fala destemidamente do embate com os encarnados que pode bem ter uma palavra decisiva nas contas do título: "Nunca tivemos falta de confiança, mas sim de resultados. Todos os grandes jogadores querem jogar em grandes ambientes e isso é uma motivação extra. O respeito faz parte do futebol, mas não temos medo. Vamos jogar o nosso jogo."Por último, Rúben ainda falou no plano mais pessoal e de como a escolha pelos vilacondenses foi a mais acertada. "Devia ter tomado esta decisão antes. Não estou arrependido. Quero é corresponder em campo. Quero chegar ao nível que posso alcançar e acho que tenho as qualidades para chegar lá", concluiu.