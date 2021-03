Rubrica 'As leituras do Francisco' arrecadou prémio de responsabilidade social

A Fundação do Futebol e a Liga Portugal distinguiram o Rio Ave com o prémio Responsabilidade Social relativo ao mês de Fevereiro pela rubrica "As Leituras do Francisco", iniciativa que os vila-condenses têm promovido em parceria com o Plano Nacional de Leitura, do Ministério da Educação, no combate à iliteracia.

O prémio foi hoje entregue por Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga Portugal, ao presidente António da Silva Campos.

"Esta iniciativa teve muito sucesso e é um exemplo do que temos feito. Criámos o Rio Ave Social com o objetivo de corresponder a todas as necessidades ao nosso redor. Apoiamos várias causas e temos sido bastante reconhecidos. Este prémio é uma honra e um orgulho, porque mostra que as pessoas estão atentas ao nosso trabalho", mencionou António Silva Campos.

Sónia Carneiro elogiou a envergadura do papel social vila-condense e destacou "o exemplo da luta contra a iliteracia"."Cada vez mais lutamos para que os jovens deixem os tablets e os telemóveis e que descubram o prazer de ler um livro. O futebol também tem uma responsabilidade social e o Rio Ave deu esse exemplo com esta campanha", disse a responsável.

De referir que a rubrica premiada tem como rosto principal o médio Francisco Geraldes. A iniciativa, que já conta com dois capítulos, tem como finalidade partilhar sugestões de leitura, com o jogador a falar sobre livros que já leu em locais culturais da cidade.