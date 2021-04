Rui Santos: «Estamos preparados para todos os cenários que o Marítimo nos possa apresentar»

Sem vencer há cinco jornadas (quatro empates e uma derrota nesse período), o Rio Ave defronta agora o Marítimo com o objetivo de subir na tabela classificativa. Apesar de o jogo desta quarta-feira colocar frente a frente duas equipas que lutam pela permanência, Rui Santos, treinador-adjunto dos vila-condenses, recusou a ideia de que a partida tenha uma importância superior às anteriores.





"Todos os jogos são importantes, vamos entrar no campo do Marítimo com a energia do clube para vencer. Não olhamos para este jogo de forma especial, sabemos que, neste campeonato, as equipas são muito iguais e estão separadas por uma diferença pontual muito ténue. Temos de tentar pontuar em todos os jogos e a vitória está no nosso foco", começou por dizer o técnico, que abordou ainda o facto de Gelson Dala, Pedro Amaral e Filipe Augusto, todos castigados, não poderem dar o seu contributo à equipa: "Há três ausências forçadas, mas também temos alguns regressos. Acreditamos que todos os jogadores são titulares e estou convencido que vamos apresentar um onze com uma grande atitude, tal como aconteceu frente ao Sp. Braga e ao Boavista. Para além disso, estivemos intensos e bem a nível tático".Assumindo que o pouco tempo de diferença entre os jogos só permitiu à equipa técnica recuperar os jogadores a nível físico, Rui Santos defendeu ainda que o Rio Ave não vai ser surpreendido na Madeira: "Há sempre diferenças [entre Milton Mendes e Julio Velázquez], cada treinador deixa o seu cunho pessoal. Tivemos poucos dias para preparar o jogo, mas delineámos a nossa estratégia de jogo. Estamos preparados para os cenários que o Marítimo nos possa apresentar, joguem eles com um, dois ou três avançados, como acabaram frente ao Belenenses SAD. O mais importante é focarmo-nos em nós e na nossa forma de jogar".O guarda-redes Kieszek esteve em plano de evidência frente ao Sp. Braga; no entanto, Rui Santos preferiu dividir os louros com o restante plantel. "É bom ter jogadores de qualidade, mas a estrela da equipa é a própria equipa. É muito bom ter o Kieszek, da mesma forma como é bom termos todos os jogadores do plantel. Nesta fase, todos os jogadores são importantes, desde aqueles que habitualmente são titulares até àqueles que não costumam ser", rematou.O início da partida está agendado para as 17 horas desta quarta-feira.