Russos colocam Fábio Coentrão na órbita do Krasnodar

O site russo 'Chempionat' garante que Fábio Coentrão é um dos jogadores que o Krasnodar tem na mira para substituir o equatoriano Cristian Ramírez, que sofreu uma rotura no ligamento cruzado do joelho e não joga mais esta época.





A equipa russa ficou sem o seu lateral esquerdo titular e procura um substituto, a menos de duas semanas do reinício do campeonato.Coentrão, de 32 anos, que atualmente veste as cores do Rio Ave, integra uma lista de candidatos onde, segundo o mesmo site, também está Neil Taylor, do Aston Villa.