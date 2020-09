Rio Ave anuncia médio emprestado pelo Manchester City

Ryotaro Meshino é o mais recente reforço do Rio Ave para a temporada 2020/2021. O médio japonês de 22 anos chega por empréstimo do Manchester City para integrar o plantel orientado por Mário Silva.





Depois de sete temporadas ao serviço dos japoneses do Gamba Osaka, onde apontou 13 golos, Meshino chegou ao futebol europeu em 2019 para reforçar o Man. City. No entanto, sem espaço no clube inglês, foi cedido ao escoceses do Hearts na temporada passada, tendo disputado 22 jogos e marcado 3 golos.Segue-se um novo desafio para o jovem médio-ofensivo japonês, desta feita no futebol português, ao serviço do conjunto vilacondense.