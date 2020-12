Saída de Mário Silva promove Pedro Cunha

A sequência de cinco jornadas sem triunfos acabou por ser fatal para Mário Silva. A rescisão amigável foi oficializada ontem com o Rio Ave a anunciar Pedro Cunha, técnico de 54 anos que está vinculado à formação vila-condense desde 2011, como o elemento escolhido pelo presidente António Silva Campos para dirigir a equipa na deslocação à Mata Real.

Aposta na prata da casa ainda mediante a denominação de interino, mas com a perspetiva de Pedro Cunha poder assumir o cargo de treinador da equipa profissional a título definitivo. O legado que o técnico construiu nos vários escalões de formação do Rio Ave ao longo da última década, com especial destaque para a liderança isolada da Liga Revelação da época passada, até a prova ser interrompida por causa da pandemia, bem como o 1º lugar que a equipa B usufrui esta temporada, na Série B do Campeonato de Portugal, foram os argumentos que conduziram António Silva Campos a dar uma oportunidade a Pedro Cunha no conjunto profissional.

Consequência natural de uma estrutura que tem como finalidade rentabilizar todos os recursos envolvidos nas várias equipas do clube, mas cuja continuidade estará sempre dependente da imagem que a equipa apresentar nos próximos jogos. Contudo, António Silva Campos está sensibilizado para o pouco tempo de trabalho que o novo treinador terá à disposição até ao jogo com os castores, pelo que esta ideia de promoção nasce com a perspetiva de Pedro Cunha conquistar, a pulso, tempo de trabalho suficiente para mostrar serviço e ser oficializado como treinador da equipa principal.

O presidente António Silva Campos assumiu a expectativa da aposta em Pedro Cunha, mas também deixou um alerta ao plantel. "Espero que todos os jogadores correspondam a esta alteração e mudança de mentalidade e que o Pedro Cunha consiga passar a sua mensagem, porque, se o discurso entrar, pode muito bem ser o futuro do Rio Ave", disse o dirigente à TSF. Ainda no contexto da chicotada psicológica, apenas Augusto Gama vai permanecer na equipa técnica e Mário Silva despediu-se do grupo antes da sessão de ontem.