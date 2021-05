«São uns palhaços do c...»: as palavras que levaram à expulsão de Tarantini

O CD da FPF divulgou os castigos inerentes ao jogo com o Sporting, confirmando-se que Tarantini tem de cumprir um jogo de castigo.





O médio nunca tinha visto um vermelho direto e foi expulso do banco por, segundo constava no relatório do árbitro Fábio Veríssimo, gritar “são uns palhaços do c*****”, na sequência de uma falta que os vila-condenses protestaram. Tarantini terá ainda de pagar uma multa de 842 euros, sendo que o coordenador técnico Gualter Pires foi multado em 2.805 euros, neste caso por se ter levantado do banco de suplentes e gritado: “É uma vergonha, vocês são todos uma vergonha.”

A comitiva do Rio Ave segue para os Açores amanhã de manhã, pelo que a conferência de antevisão de Miguel Cardoso foi antecipada para hoje.