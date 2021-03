Sávio agarrou o lugar no lado esquerdo da defesa do Rio Ave

Chegado a Vila do Conde apenas em fevereiro, Sávio já conquistou a confiança de Miguel Cardoso. O jogador brasileiro aproveitou a lesão de Fábio Coentrão e tem-se fixado no onze do Rio Ave.





Após um natural período de adaptação, Sávio estreou-se em Guimarães, sendo titular no triunfo frente ao Vitória SC. Daí para cá, o lateral, de 25 anos, figurou nas opções iniciais nos cinco jogos que os vila-condenses realizaram, superando assim a concorrência de Pedro Amaral na luta pelo lugar.No plano desportivo, o Rio Ave começa esta segunda-feira a preparar a receção ao Gil Vicente.