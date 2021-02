Sávio confirmado como reforço do Rio Ave

Sávio está confirmado como reforço do Rio Ave para o lado esquerdo do sector defensivo. O jogador brasileiro ainda não foi anunciado formalmente pelo clube de Vila do Conde, que está a jogar nesta altura frente ao FC Porto, mas o seu nome já está incluído na mais recente atualização de inscrições da Liga Portugal.





O brasileiro, de 25 anos, fez 40 jogos durante a época de 2020 ao serviço do América Mineiro e avança, agora, para a primeira experiência fora do seu país.