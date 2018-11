SDUQ com plantel avaliado em 30 milhões de euros

As contas do Rio Ave relativas à temporada de 2017/18 foram aprovadas com apenas uma abstenção em Assembleia Geral realizada na manhã deste domingo.Na apresentação dos números do clube e da SDUQ ficou patente a saúde financeira do emblema vila-condense, que no que toca à sociedade possui ativos de que lhe conferem um desafogo invulgar, estando o plantel avaliado externamente em 30 milhões. Um patamar que coloca a entidade liderada por António Silva Campos logo a seguir aos quatro grandes no que toca à solidez contabilística, dado que mesmo o V. Guimarães só anunciou, recentemente, ativos de 26 milhões de euros na SAD.Mesmo assim, o último exercício foi encerrado pelo Rio Ave com um prejuízo de 1,659 milhões de euros na SDUQ, com o clube a ter um resultado positivo de 26 mil euros. Essencialmente, o encerramento da sociedade no vermelho ficou a dever-se a um valor de 1,419 milhões de euros relativos a amortizações relativas aos passes de Pelé e Nuno Santos, que chegaram do Benfica envolvidos no pacote de contrapartidas pela participação dos rioavistas no passe de Ederson. Uma parcela que justifica, de imediato, 86% do prejuízo verificado.Ainda assim, trata-se de um balanço negativo ilusório porque em 2017/18 apenas foram registados valores residuais de vendas de jogadores, nomeadamente relativos à saída de Rúben Ribeiro e à cedência da última parcela no passe de Fabinho. Os encaixes relativos às transferências de Ederson, Roderick ou Krovinovic, por sua vez, já tinham sido incluídos em 2016/17.Com maior peso na balança financeira para o exercício em curso, as negociações do último defeso, de Pelé para o Monaco e João Novais para o Sp. Braga, não foram incluídas em 2017/18. Se tivessem sido englobadas, por si só permitiriam um lucro da SDUQ a rondar os 4 milhões de euros. Ou seja, ficou garantida de imediato uma almofada financeira significativa para as contas de 2018/19.