Seis jogadores da equipa principal do Rio Ave no jogo da B frente ao Pevidém

A partida deste domingo entre o Rio Ave B e o Pevidém, que terminou com o triunfo dos vimaranenses, contou com alguns intervenientes 'especiais'. Numa altura em que não têm tido muito tempo de utilização na equipa principal do Rio Ave, Magrão, Pijnaker, Costinha, Meshino os os reforços Anderson e Júnior Brandão foram utilizados no jogo do Campeonato de Portugal.





Apesar de todos trabalharem diariamente com o plantel principal dos rioavistas, apenas Costinha, Anderson e Meshino já jogaram pela equipa agora comandada por Miguel Cardoso. Por outro lado, Júnior Brandão, que chegou no mercado de inverno, estreou-se com a camisola dos vila-condenses. Diogo Teixeira e Manuel Namora, elementos da formaçao B que já se estrearam pela equipa principal, também foram utilizados por Pedro Cunha este domingo.O treinador Miguel Cardoso foi um espectador atento do encontro, tendo aproveitado para tirar notas dos jogadores em questão.