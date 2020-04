Silva Campos admite propostas por Taremi: «Fui contactado mas não chegámos a acordo»

Faltam alguns meses para a abertura do mercado de transferências e o Rio Ave tomará parte ativa, atendendo à necessidade de vencer para fazer bons encaixes financeiros. No topo dos alvos está o avançado Mehdi Taremi, que tem sido cobiçado por Sporting ou Benfica.





"Taremi é um dos ativos. Muito dificilmente vamos manter o Taremi no plantel. Mas quem o quiser levar, vai ter de pagar. Tem mais um ano de contrato, tem cláusula de rescisão e espero que apareça uma boa proposta e aí não posso dizer que não. O Taremi é muito cobiçado", referiu o presidente do Rio Ave, ao Canal 11.Confrontado com o lote de três grandes, o dirigente não negou: "Sim, já fui contactado, não foi segredo e foi noticiado, mas não chegámos a acordo. Não quero falar em nomes... Não chegámos a acordo e pode ser que cheguemos agora... Aguardamos propostas."Outro ativo é o central Borevkovic. "É um jovem, tem 21 anos, é o segundo ano connosco e tem tido uma evolução muito grande. Será um grande central. Acho que mais um ano aqui no Rio Ave faria com que fosse mais valorizado e venderíamos melhor", disse Silva Campos, tendo ainda destacado a "maturidade" de Nuno Santos, outro ativo."Nós temos o nosso planeamento e apontamos sempre dois ou três ativos porque o Rio Ave é um clube vendedor, para sobreviver e conseguir sempre ter um bom plantel. Infelizmente temos de vender, mas se Deus quiser vamos tentar manter o máximo possível do plantel. Temos muito poucos emprestados... Temos contratos de três e quatro anos, o que dá uma estabilidade grande no plantel. Precisamos de vender, pois o dinheiro da televisão não é suficiente", explicou António Silva Campos.Relativamente aos emprestados, o desta é Gelson Dala, vinculado ao Sporting. "Dala é um jogador interessante e sente-se muito bem no Rio Ave. Se conseguirmos envolver jogadores e chegarmos a acordo, perfeito, não digo que não", concluiu.