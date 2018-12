Silva Campos e a saída de José Gomes: «Espero que tenha sucesso»

José Gomes foi oficializado, este sábado, como o novo treinador do Reading, colocando um ponto final a uma curta ligação ao Rio Ave, que durou cerca de seis meses.Confirmado o desfecho, o Rio Ave divulgou um vídeo no qual António Silva Campos, líder do clube, surge ao lado do agora ex-técnico vila-condense, a quem desejou as maiores felicidades."Espero que corra tudo bem e espero que aqui o nosso míster tenha muito sucesso. Tenho a certeza que o Rio Ave lhe fica no coração. A porta fica aberta e desejo-lhe muitos sucessos. Que a vida lhe corra bem e que os resultados apareçam. Desejo-lhe as maiores felicidades", começou por dizer o presidente rioavista, referindo, de seguida, que esta aposta do Reading é sintoma de uma maior projeção do clube."Depois de averiguar e chegar a um entendimento entendemos por bem tomar esta decisão, que foi aceitar, no fundo, a proposta que temos e ir ao encontro de todos e bem de todos, porque o Rio Ave, neste momento, é um clube que tem apostado muito nos jogadores, nos treinadores e que começa a ter uma projecção muito grande. Somos uma referência já a nível mundial", acrescentou.