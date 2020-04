Silva Campos: «É importante que a competição termine»

António Silva Campos destacou a importância que terá para os clubes a conclusão do campeonato, até porque isso significará o encaixe de novas verbas referentes aos direitos televisivos.





"É muito importante para todos nós que a competição termine. Sabemos qual foi a reação dos operadores televisivos, de suspender os pagamentos, por isso seria agora importante terminar a época para cumprirmos as nossas obrigações. Estamos ansiosos para que isso aconteça", referiu o presidente do Rio Ave, ao Canal 11."Estamos a preparar-nos para que no início de junho estejamos a entrar nas competições. Depende das considerações das entidades, do governo, da DGS", acrescentou.Silva Campos reconheceu ainda desejar que os jogos possam realizar-se nos estádios habituais dos clubes da Liga NOS, mas não fará oposição se a decisão for outra. "Todos gostávamos de jogar em nossa casa. Somos 10 equipas no Norte. Se for obrigatório jogar em campo neutro, o Rio Ave não se irá opor", referiu.