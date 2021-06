Silva Campos elogia Luís Freire: «Ambicioso, com bons métodos e encaixa no perfil»

Luís Freire foi apresentado esta terça-feira como o novo treinador do Rio Ave, uma escolha que António Silva Campos tratou de explicar. O presidente rioavista deixou elogios ao técnico e desejou-lhe os maiores sucessos.





"Estamos aqui a dar o primeiro passo da nova época. É um momento para nós muito importante. Isto é um novo ciclo, como todos sabem, depois treze anos consecutivos na primeira divisão. Estamos aqui assim, perante todos vós, com muita humildade, mas com muita coragem para que este nosso novo desafio, este nosso objetivo principal, que é regressar à 1.ª divisão. Estamos perante um jovem treinador, mas com muita experiência, que já alcançou muitas alergias e uma delas que pesou na nossa escolha. É um treinador ambicioso, com métodos de trabalho que encaixam na nossa mentalidade, cumpre o perfil desenhado. Já subiu várias equipas e foi o treinador que entendemos ser a pessoa certa. Espero que seja muito feliz aqui e que tenha muitas alegrias. Sabemos da responsabilidade e queremos ultrapassar este momento, mas temos de assumir muita ambição. Queremos também dar muitas alegrias aos nossos sócios. Queremos subir de divisão que é o nosso grande objetivo""Tivemos um certo cuidado na escolha do treinador. É um novo desafio. Temos de subir. Claro que vamos jogo a jogo, mas sempre com cuidado. Sei que vai ser difícil, mas queremos o objetivo. Outras equipas também o terão. Vai ser um campeonato terrível, porque há equipas que se estão a reforçar bastante. Neste momento, algumas equipas estão a assumir também a subida e vai ser difícil, mas vamos sempre estar alinhados com a principal convicção que é a vitória. Temos um ano para atingir o objetivo e de certeza absoluta vamos renovar se o objetivo for conseguido. Espero renovar por muitos anos o contrato depois disso.""Temos muitos dossiês a ser tratados. É importante a preparação, já há trabalho feito em simultâneo com o treinador e neste momento estamos a analisar porque o mercado ainda não abriu. Na primeira liga está bastante parado, na 2.ª Liga já mexe e nós estamos com os dossiês em cima da mesa. Alguns estão terminados, outros a serem negociados. Estamos a tratar deles e no momento certo vão ser informados.""Temos consciência de que a primeira é diferente da segunda. Um pormenor importante são as receitas televisivas. Há diferença grande e temos de encarar a realidade e ter todos os dossiês de acordo com a nossa realidade financeira."