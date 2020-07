Silva Campos frisa evolução do clube: «Somos cada vez mais respeitados»

António Silva Campos, presidente do Rio Ave, destacou o crescimento do clube na última década e apontou à melhor época de sempre na 1ª Liga, que está na mira do conjunto orientado por Carlos Carvalhal.

“A última década foi extraordinária. Conseguimos cada vez melhores resultados, batemos recordes, ombreamos com clubes que têm maiores orçamentos, potenciamos atletas, treinadores... Somos cada vez mais respeitados! Esta época atípica, por força da pandemia, que trouxe dificuldades inesperadas a todos, pode muito bem vir a ser a melhor de sempre do Rio Ave na Liga NOS”, disse.





"Faltando três jogos para acabar esta longa época, sei que continuarão a empurrar esta equipa para a vitória. Sei que continuaremos a evoluir e que o melhor está para vir", acrescentou o líder do emblema de Vila do Conde.António Silva Campos teceu rasgados elogios aos associados do clube, durante a cerimónia de entrega dos emblemas de prata e ouro aos sócios com 25 e 50 anos de ligação. O evento decorreu no relvado do Estádio dos Arcos e foi necessário um pedido de autorização à DGS, a qual foi concedida.