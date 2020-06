Silva Campos lamenta dualidade de critérios: «O Benfica também não terminava com onze»

António Silva Campos lamentou a "dualidade de critérios" da equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho no encontro com o Benfica, realizado ontem, em Vila do Conde. O presidente do Rio Ave considera mesmo que esse dado "fez a diferença", acreditando que, se houvesse coerência nas avaliações dos juizes, "o Benfica também não terminava com onze jogadores".





"Onze contra onze e o resultado todos sabemos como estava. Estávamos a ganhar por 1-0. Agora, depois de ficarmos em inferioridade numérica... Jogar contra o Benfica onze contra onze não é fácil, com nove torna-se mais difícil", referiu Silva Campos, em declarações à Rádio Renascença.O dirigente lembrou a importância de virar o foco para a próxima jornada. "Vamos pensar no próximo jogo e vamos ganhar. Este já não adianta nada, já o perdemos, agora temos que ir ganhar a Setúbal", acrescentou Silva Campos.