Silva Campos pede adeptos

Numa longa mensagem de Natal e Ano Novo, António Silva Campos voltou a reforçar a opinião segundo a qual os adeptos devem voltar aos estádios em breve. “ Não é justo que continuemos a não ter adeptos nos estádios e pavilhões. Já provámos que a responsabilidade e a organização que os clubes demonstraram é mais do que exemplar”, afirmou o presidente do Rio Ave. Silva Campos ainda surpreendeu os funcionários do clube com cabazes e uma camisola. Já Filipe Augusto, que saiu tocado em Braga, deve estar apto para o Marítimo.