Silva Campos reeleito presidente do Rio Ave com 98% dos votos

António Silva Campos foi esta segunda-feira reeleito para o 5.º mandato consecutivo na presidência do Rio Ave. Nestas que foram as eleições mais participadas da história do clube de Vila do Conde, a única lista candidata a sufrágio obteve 650 votos entre os 665 sócios que exerceram o seu direito, o que equivale a praticamente 98%.





Registaram-se ainda 10 votos brancos e 5 votos nulos neste ato eleitoral que teve dois postos de votação (Estádio e Caxinas) e que decorreu com todas as medidas de segurança necessárias devido aos tempos de pandemia."Batemos o recorde de votantes numas eleições do Rio Ave FC desde que ingressei neste projeto em 2008. Era importante perceber se os nossos sócios partilhavam deste compromisso com o futuro.O "Sim" deles representa, para mim, esta assunção do trabalho que nos espera. Sim, queremos e acreditamos um Rio Ave FC mais ambicioso e mais conquistador. Sim, queremos e acreditamos num futuro cheio de desafios e sonhos que são para alcançar. Sim, queremos e acreditamos que este é o caminho certo e que o Rio Ave FC ainda nos vai dar mais motivos de orgulho. Sim, estamos dispostos a trabalhar em união e a dar corpo e vida a este projeto.Este voto representa também o reconhecimento de todo o trabalho que foi feito. Um trabalho que teve inicio em 2008 e que, de forma gradual, estruturada e bem delineada, nos levou onde um dia ousamos sonhar vir a estar. Um trabalho que teve a participação de todos os associados. De todos os meus colegas de direção, de todos os funcionários e colaboradores, dos atletas e técnicos.Uma História que fomos escrevendo, dia a dia, com muita dedicação, com muito esforço e com uma paixão sem igual. Espera-nos muito trabalho e desafios audaciosos e quase hercúleos. Esperam-nos três anos de dificuldades e obstáculos, projetos e obras.Mas também tenha a certeza que nos esperam muitos sonhos a conquistar, muitas alegrias, muitas vitórias e este sonho desmedido de saber que podemos sempre ir mais além. Obrigado pela vossa confiança. Prometo estar à altura de mais este desafio de elevar o nosso Rio Ave FC ao expoente máximo do nosso orgulho."