Silva Campos revela: Carvalhal só sai por "boa proposta do estrangeiro ou dos três grandes"

António Silva Campos está consciente de que Carlos Carvalhal é um treinador muito cobiçado, mas alimenta a esperança de manter o técnico para a próxima época no Rio Ave. Em declarações ao Canal 11, até revelou um "compromisso" com Carvalhal.





"Gostava de contar com o Carvalhal para a próxima época e já manifestei esse interesse. Sei das dificuldades que íamos encontrar para o manter, a nível financeiro e não só. Irão aparecer boas propostas para ele, de grande dimensão. Ele merece também e sente-se feliz no Rio Ave. Nós temos valorizado treinadores e jogadores. Eu mantenho a esperança. Ele tem um compromisso comigo: se não for uma boa proposta do estrangeiro ou dos três grandes, a seguir está o Rio Ave! Gostava muito que continunasse", disse.Mas até lá há um campeonato que o líder do Rio Ave espera concluir, mas sem colocar pressão extra no plantel pelo 5.º lugar atualmente ocupado. "Sinceramente, não vamos colocar essa pressão. Temos uma boa equipa, uma boa equipa técnica. Estamos preparados para, se acontecer, defender os nossos pergaminhos", apontou."Às vezes, perante a pressão, há jogadores que não se libertam. O discurso que está entre nós é de ir jogo a jogo, somando os três pontos e confiar em nós próprios. Temos um bom plantel e uma boa estrutura. Se tivermos essa possibilidade não vamos deixá-la para trás", referiu Silva Campos.