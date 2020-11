António Silva Campos: «Este será o mandato mais difícil»

A requalificada sede do emblema de Vila do Conde foi, pela primeira vez desde que o presidente António Silva Campos assumiu funções no Rio Ave, há 12 anos, o palco que apadrinhou, ao final da tarde de ontem, a tomada de posse do dirigente e restantes órgãos sociais eleitos para o triénio 2020-2023.





Cerimónia singela e restrita em função do contexto da pandemia e também o argumento que conduziu o dirigente um discurso emocionado."Este é um momento com um significado muito especial porque a sede é e será o espaço privilegiado do clube na sua ligação à cidade", referiu António Silva Campos, antes de evocar a memória dos associados falecidos e dar corpo à responsabilidade que a maior votação de sempre implica: "O futuro é incerto porque a pandemia não desarma e as consequências serão profundas. Teremos pela frente os três anos mais difíceis desde que assumi a presidência e é preciso encontrar soluções para lidar com a realidade, dar continuidade a todas as novas infraestruturas e estar à altura das exigências"Recorde-se que as eleições realizaram-se no dia 16 de novembro com um recorde histórico de 665 sócios a exercer o direito de voto, sendo que 650 dos quais foram endereçados a António Silva Campos, o único candidato a sufrágio.Para além do presidente tomaram ainda posse Amândio Couteiro, na qualidade de presidente da da Assembleia Geral, e Ilício Lacerda, responsável pelo Conselho Fiscal.O histórico edifício que serve de sede ao Rio Ave está localizado na Praça da República, em Vila do Conde, e foi totalmente requalificado ao longo dos últimos anos. Possui três pisos e em breve será também a casa do museu do clube, onde passarão a estar expostos os troféus e as memórias acumuladas ao longo dos 81 anos de vida do emblema vilacondense.