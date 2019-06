Silva Campos sobre Leo Jardim: «Dificilmente iremos conseguir manter»

À margem da tomada de posse dos órgãos sociais da Liga Portugal, António Silva Campos, presidente do Rio Ave, falou sobre a atualidade do mercado do seu clube, admitindo que o guarda-redes Leo Jardim está com um pé fora de Vila do Conde."O segredo é a alma do negócio. Como não temos nada concretizado, é melhor remetermo-nos ao silêncio. Em princípio sim, é um ativo nosso que dificilmente iremos conseguir manter na nossa estrutura. Esse é um dos clubes que demonstrou interesse, mas, como disse, o segredo é a alma do negócio, porque as coisas podem não se concretizar e seria muito chato estarmos a falar em nomes que depois podem não se confirmar.""Isso foi claramente uma boa estratégia. Ponderamos bem, porque o Leo Jardim fez uma fantástica época, mostrou o seu valor, exercemos a nossa opção e ainda bem porque tinha a certeza absoluta que ia ser um jogador muito procurado, como está de facto a acontecer.""Estamos a fazer as coisas com calma, como deve ser sempre. Temos algumas lacunas já bem identificadas e estamos a trabalhar nesse sentido. Falta-nos um central, pois o Rúben Semedo dificilmente continuará, até porque não é nosso jogador. O Galeno também estava emprestado pelo FC Porto e teremos de reforçar as alas. Temos uns pequenos acertos a fazer, mas a estrutura dorsal está já bem definida.""Nós estamos sempre recetivos a bons aletas e pode ser que isso aconteça como tem acontecido nos últimos anos. É normal…""Vejo naturalmente com muitos bons olhos. Foi uma aposta nossa, porque achamos que ele tem qualidade e já demonstrou isso em muitos clubes. Só espero que ele tenha muita sorte, porque a sorte dele será também a sorte do Rio Ave na nova época."