Silva Campos vai ser reconduzido

António Silva Campos será hoje reconduzido para mais um mandato como presidente do Rio Ave, depois de concluída a formalidade do ato eleitoral no qual a lista A encabeçada pelo atual líder é a única que vai a sufrágio. As eleições para o triénio 2020/23 decorrem durante todo o dia, sendo que as urnas abrem às 9 horas e fecham às 21 e todos os sócios com as quotas em dia podem exercer o seu direito nas lojas oficiais do clube. Recorde-se que as eleições foram adiadas por força do recolher obrigatório decretado parar o último sábado.

Entretanto, hoje pela manhã começam as obras de demolição da bancada nascente, que ficou interdita ao público desde o início da época passada. O espaço dará lugar a uma nova bancada com toda a modernidade e valências.