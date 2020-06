Sindicato dos jogadores condena "ataques cobardes"a Nuno Santos

O Sindicato dos Jogadores manifestou esta quinta-feira apoio a Nuno Santos, condenando "as ofensas verbais de que foi vítima, ataques cobardes que os meios digitais propiciam e que colocam em causa a dignidade e reputação do jogador".





O @sjpf_pt manifesta o seu apoio ao jogador do @RioAve_FC, Nuno Santos, e condena as ofensas verbais de que foi vítima, ataques cobardes que os meios digitais propiciam e que colocam em causa a dignidade e reputação do jogador: https://t.co/M1dHs187Qb#PeloJogador#PeloFutebol pic.twitter.com/X4hk8bO4Oc — Sindicato dos Jogadores (@sjpf_pt) June 18, 2020

Nuno Santos foi alvo de insultos e ameaças nas redes sociais por causa do jogo com o Benfica , no qual viu um vermelho direto aos 72 minutos, deixando o Rio Ave reduzido a 9.Numa publicação com uma foto do filho, surgiram muitos comentários insultuosos e alguns mais ameaçadores questionando a sua idoneidade. Perante isto, Nuno Santos viu-se obrigado a tomar medidas, desativando a opção de comentar e apagando os que já tinham sido publicados. Ficaram só os que se relacionavam com a imagem que assinalava o primeiro mês do filho.Nuno Santos fez um longo post no Instagram a reagir às críticas de que foi alvo na sequência da sua expulsão por vermelho direto no jogo com o Benfica, ontem à noite."Eu não sou destas coisas, mas já não é a primeira vez que me acontece isto, mas desta vez passou todos os limites. Podem criticar as minhas exibições ou a minha forma de jogar, cada um tem a sua opinião, mas não admito que ponham em causa o meu profissionalismo e que usem as redes sociais para ameaçar a mim e a minha família. Triste realidade...", referiu o extremo do Rio Ave.