Sintético exige preparação

O Rio Ave iniciou, ontem, a preparação da partida com o Condeixa, referente à 3ª eliminatória da Taça de Portugal. Mas não foi apenas no campo que se trabalhou para este desafio, já que uma comitiva do clube, liderada pelo diretor-geral Marco Carvalho, realizou na manhã de ontem uma visita técnica ao recinto do Condeixa, que acolherá a partida agendada para o próximo dia 19.

O facto de o tapete verde do Estádio Municipal de Condeixa-a-Nova ser sintético fará com que o Rio Ave venha a realizar alguma preparação específica neste tipo de piso, o que deverá verificar-se no decurso da próxima semana.

O plantel comandado por Carlos Carvalhal regressou aos trabalhos na tarde ontem, em Vila do Conde, com Joca e Nadjack a permanecerem como os únicos elementos entregues aos cuidados médicos.