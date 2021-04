Só falta mesmo Pelé regressar

Miguel Cardoso espera hoje Pelé no treino, depois dos regressados dos compromissos internacionais Meshino e Anderson Cruz (seleções sub-24 do Japão e principal da Angola) já terem trabalhado ontem. O médio-defensivo, capitão da seleção da Guiné-Bissau que carimbou o apuramento para a próxima edição da CAN, junta-se à equipa na preparação para a receção ao Gil Vicente. Mondlane, da B, volta após ter representado Moçambique. Entretanto, Tarantini esteve com os sub-18 e sub-19 do clube.