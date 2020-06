Stade de Reims olha para Matheus Reis

Matheus Reis é um dos nomes que interessam ao Stade de Reims para o reforço da lateral esquerda. De acordo com a ‘France Football’, o jogador brasileiro do Rio Ave surge junto a Thibault de Smet, do Gent, como um dos alvos identificados para essa posição.





Matheus Reis, recorde-se, tem contrato válido com o Rio Ave até junho de 2021. Entretanto, noutro âmbito, Carlos Carvalhal recebeu ontem duas boas notícias, no dia de regresso ao trabalho, com a reintegração de Costinha e Filipe Augusto. O médio, recorde-se, foi baixa em Setúbal por sobrecarga física.