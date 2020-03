Tarantini: «A minha profissão é a melhor do mundo»

As perguntas foram-se sucedendo ao longo dos últimos dias e esta tarde chegou a vez de Tarantini, capitão do Rio Ave, responder à perguntas selecionadas. Num vídeo de mais de 13 minutos, o médio desdobrou-se sobre vários assuntos.





No clube de Vila do Conde desde 2008/09, Tarantini foi questionado sobre se seria possível ver o camisola 8 como treinador rioavista no futuro. "Quem sabe…tenho já o 3º nível de treinador de futebol, mas não vai ser fácil tirar o 4º porque não sabemos como vão ser as diretrizes por eu ainda estar a jogar. Esperemos que não. É mais um problema em Portugal, relacionado com o que temos passado com o nível dos treinadores. Quero ter um cargo que possa ter algum poder de decisão: treinador ou algum cargo diretivo. Porém, nesta altura tenho de aproveitar ao máximo a profissão que tenho, que é a melhor do mundo", afirmou.Sobre a pandemia Covid-19, o centro-campista regista o que o Coronavírus nos vai ensinar daqui para a frente. "Por estes dias penso que as coisas nunca mais vão ser as mesmas, sobretudo na desconfiança que existe na relação entre as pessoas. O vírus não vai desaparecer e sobretudo há que saber lidar com isto", aponta.