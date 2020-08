Tarantini defende saídas de Taremi e Nuno Santos do Rio Ave

Taremi e Nuno Santos ainda fazem, oficialmente, parte do lote de 22 jogadores que compõem o plantel vila-condense, mas a dupla não marcou presença no primeiro treino da era de Mário Silva e o capitão Tarantini, mesmo reconhecendo o prejuízo desportivo que o clube terá de colmatar para manter os índices competitivos, defende um novo rumo para os companheiros.

“Será uma perda muito grande, porque não é fácil igualar o que o Taremi e o Nuno Santos fizeram. Mas o futebol também é isto, pelo que é difícil apelar à valorização do grupo durante a época e depois as expectativas saírem defraudadas”, considerou o médio, convicto no processo natural de seleção: “É preferível irem às suas vidas e que sejam muito felizes nos novos objetivos.”

Responsabilidades acrescidas para o novo treinador, como para a remodelação que se avizinha, mas que não impediram o capitão de manter a fasquia elevada.

“Olhar para cima depois do que realizámos é árduo, mas é com essa responsabilidade que começamos, sabendo que o arranque é determinante. Somos um grupo forte e ambicioso e, apesar do ainda pouco contacto com o novo treinador, espero que o Mário Silva também consiga alavancar a sua carreira no Rio Ave”, disse Tarantini.