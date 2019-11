Tarantini deixa 'recado' ao grupo: «Temos de olhar para a falta de eficácia dos últimos jogos»

Tarantini mostrou-se resignado com a derrota do Rio Ave diante do Benfica e, em parte, justificou o resultado com a recente desinspiração do ataque vilacondense. A este propósito, sublinhe-se que, na Luz, a equipa orientada por Carlos Carvalhal não fez qualquer remate à baliza de Vlachodimos.





"Golos sofridos no campeonato [13]? E as outras equipas, quantos [golos sofridos] têm? Não é por aí. Temos, sim, de olhar para a falta de eficácia que temos tido nos últimos jogos. Vamos continuar a trabalhar para que outros resultados apareçam", atirou, à BTV, lamentando a desatenção defensiva que resultou no golo de Rúben Dias."De facto entrámos bem na partida e criámos uma ou outra situação, mas acaba por ser uma bola parada a desbloquear o jogo. A partir daí, tivemos que ir atrás do resultado, porém não o conseguimos", sublinhou o capitão do Rio Ave.