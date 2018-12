Tarantini distinguido com Prémio Ética no Desporto de 2018

Tarantini foi distinguido pela Secretaria de Estado da Juventude e Desporto e pelo Instituto Português do Desporto e Juventude com o Prémio Ética no Desporto de 2018.O capitão do Rio Ave, que tem desempenhado uma voz ativa na chamada de atenção para a necessidade de preparar de forma sustentada o pós-futebol, foi premiado pelas autoridades portuguesas pelo papel que tem desenrolado dentro de campo, mas sobretudo fora dele, nomeadamente com o projeto "A Minha Causa", através do qual tem dado imensas palestras em escolas, instituições, empresas e clubes.Numa mensagem partilhada pelos meios oficiais dos vila-condenses, Tarantini assumiu estar muito feliz com o galardão. "É um orgulho imenso para mim receber esta distinção porque é o eco de uma mensagem que tento passar com toda a energia e toda a convicção. O alerta que deixo com "A Minha Causa" é tão só o reflexo sincero da minha visão de vida e da preocupação com os outros, face ao que o presente nos oferece e o futuro nos reserva. Ao longo da minha vida tentei ser sempre um atleta aplicado e responsável. Vivi as dificuldades, as dúvidas, as alegrias e as tristezas que todos os atletas partilham. Consegui ser perseverante e venci. Fui em campo o que sou no dia a dia. Abracei como missão os princípios que me passaram os meus pais, a família e todos os que me formaram enquanto atleta e aluno. Espero apenas que alguém um dia possa dizer que a mensagem passou e foi importante para alguém encontrar e seguir o caminho certo", começou por dizer, deixando, de seguida, uma mensagem de agradecimento."Obrigado à Secretaria de Estado da Juventude e Desporto e ao IPDJ pelo reconhecimento. Obrigado a todos os meus colegas, que caminham e estiveram ao meu lado e que tanto me ajudam no meu dia a dia e também nesta causa. Obrigado ao Rio Ave FC por ser a casa que acolhe há 10 anos e ser tão especial. Obrigado a todos os profissionais com quem partilho e partilhei o mundo do desporto, a todos os que me ouviram e a todos os que encontram na "Minha Causa" um sentido", concluiu.Quem também não ficou indiferente a este prémio foi António Silva Campos, presidente do Rio Ave, que deixou rasgados elogios a Tarantini, "uma bússola para todos no desporto"."Esta distinção é justa na sua plenitude porque evidência tudo o que o Tarantini representa: a ética no desporto e na vida, a dedicação, a seriedade, o profissionalismo e o exemplo. O nosso capitão é uma bússola para todos nós no desporto e para cada jovem estudante. Assumiu o desafio do seu projecto "A Minha Causa" com a mesma determinação e tenacidade com que trabalha todos os dias. É um orgulho e um privilégio em ter o Tarantini na nossa família e como nosso capitão, porque é o retrato fidedigno do que representa a nossa filosofia e a nossa postura no desporto", sublinhou.