Tarantini e a pré-época: «Dificuldade em agilizarmos jogos-treino está a prejudicar-nos»

Figura de proa do Rio Ave nas últimas temporadas, Tarantini foi um dos representantes do conjunto vila-condense no sorteio dos campeonatos da 1ª e 2ª Ligas. Em declarações à imprensa, o médio começou por falar do jogo da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, que o Rio Ave disputará a 17 de setembro.

"É claro que a condicionantes são diferentes do ponto de vista de que é só um jogo. Ambicionamos jogar em casa, é um ponto a favor, é claro que essas condições podem favorecer neste arranque", começou por explicar Tarantini, que defendeu ainda o facto de os cinco primeiros classificados não se poderem enfrentar nas primeiras jornadas do campeonato: "É um fator que protege as equipas que estão nas competições europeias, ainda bem que acontece. Temos um papel fundamental a representar Portugal, pelos pontos, temos uma grande responsabilidade. É bom para Portugal ganhar pontos para ter mais equipas nas competições europeias".

Defendendo que quer público nas bancadas desde que os adeptos cumpram as regras de segurança, o experiente jogador, de 36 anos, analisou ainda o início de época dos rioavsitas. "Estamos a ter dificuldades em agilizar jogos-treino. Temos um treinador novos e jogadores novos; embora o treino seja bom, o jogo é que nos mostra muitas vezes as nossas debilidades. É algo que nos está a prejudicar não só a nós. Já temos duas semanas de treino e só temos um jogo frente à equipa B. Amanhã teremos o primeiro jogo a sério, vai ser um jogo diferente, de 1ª Liga, e vai ser bom para vermos a forma como estamos a evoluir. Temos que ver o que temos que melhorar", vincou.

O Rio Ave tem agendado para este sábado o jogo de apresentação frente ao Marítimo.