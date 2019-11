Tarantini e Nuno Santos ainda em gestão

Com Jambor à espera da marcação da intervenção cirúrgica ao joelho direito, o plantel do Rio Ave trabalhou ontem ainda sem Tarantini e Nuno Santos, dupla que está em gestão física, depois dos traumatismos sofridos no último jogo. Nadjack e Costinha continuam a fazer parte do boletim clínico.

Entretanto, ontem nasceu a Rio Ave Seguros, uma parceria do clube com, tal como o nome indica, uma seguradora e que visa conceder uma série de vantagens aos associados, tal como destacou o presidente António Silva Campos: "Criámos melhores condições nos seguros e, pelo preço, será certamente mais vantajoso para os nossos sócios e adeptos. É uma iniciativa que, não tenho dúvidas, os deixará muito satisfeitos".